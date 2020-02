Giornata mondiale contro il cancro | i tumori in Italia fanno sempre meno paura

Giornata mondiale contro il cancro - ventesima edizione. L’Airc ricorda le battaglie vinte dalla ricerca : Oggi si celebra la 20/a edizione della Giornata mondiale contro il cancro. Continua la battaglia contro la malattia, sensibilizzando alla prevenzione. Tutto il pianeta celebra oggi il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro. E’ la ventesima edizione. La prima indetta dalla Union for International Cancer control (UICC) si è infatti svolta nel 2000. cancro, sensibilizzazione e numeri L’obiettivo della ...

Giornata mondiale contro il cancro - cosa ci insegnano le vittorie (e le sconfitte) dei malati nelle serie tv : Il 4 febbraio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, promossa dall'Organizzazione mondiale della Sanità per stimolare la presa di coscienza e la prevenzione di un male senz'altro più curabile che in passato, ma ancora fortemente temibile nelle sue tante, drammatiche manifestazioni. Com'è naturale, parlare di cancro significa anche e soprattutto soffermarsi sulle dolorose implicazioni umane di diagnosi e trattamenti ...

World Nutella Day 2020 : la Giornata mondiale della Nutella : “Che mondo sarebbe senza Nutella?” Quante volte abbiamo sentito questa frase che celebra la crema alla nocciola più famosa in tutto il mondo. Si tratta di un prodotto che non ha età, dal gusto inconfondibile, che accompagna le colazioni di migliaia di italiani e non solo. Il prodotto Ferrero detiene da anni la leadership assoluta nel settore. La possiamo spalmare su una fetta di pane, o raccogliere con un cucchiaino dal barattolo o ...

Giornata mondiale contro il Cancro : «Non è più il male incurabile : si può guarire» : Oggi il Cancro è ancora una piaga, medica e sociale. Non mancano le buone notizie, però: l’aspettativa di vita si innalza sempre di più. In dieci anni, in Italia, i pazienti vivi dopo la diagnosi di tumore sono aumentati del 53%: erano 2 milioni e 250 mila nel 2010, oggi sono 3 milioni e 460 mila. Questo attesta i formidabili passi avanti fatti nel settore oncologico italiano, uno dei migliori e più avanzati, in Europa e nel mondo. Un ...

Giornata mondiale zone umide - in Italia sono 1520 : essenziali per clima - biodiversità e fonti - rischiano di sparire. “Il 2020 sarà cruciale” : Grandi alleate nella lotta ai cambiamenti climatici, fulcro di importanti rotte migratorie e fonte inestimabile di risorse, le 2.200 zone umide d’importanza strategica internazionale per il mantenimento della biodiversità mondiale riconosciute dalla convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) accolgono la più grande biodiversità della Terra. E quelle riconosciute sono solo una parte del totale. A ricordare l’importanza di queste aree, in occasione ...

Domenica 2 Febbraio è il World Wetlands Day : la Giornata mondiale delle Zone Umide : Lagune, delta dei fiumi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere sono solo alcune delle Zone Umide che il 2 Febbraio di ogni anno vengono celebrate nel World Wetlands Day in onore della Convenzione Internazionale di Ramsar (1971) sottoscritta in Iran per la loro tutela da 157 Paesi al mondo il 2 Febbraio di 49 anni fa. Valore. Le Zone Umide occupano circa il 6% della superficie del Pianeta e producono globalmente il 24% del cibo. I bacini ...

Giornata mondiale delle zone umide : allarme per la biodiversità : “La vita prospera nelle zone umide”: è lo slogan della campagna 2020 lanciata in occasione della Giornata mondiale delle zone umide che ricorre domenica prossima, 2 febbraio. Ma questi specchi d’acqua naturali o artificiali, preziosi per la difesa di biodiversita’ e per mitigare i cambiamenti climatici, fulcro di importanti rotte migratorie e che forniscono alimenti alla popolazione mondiale, sono a rischio. ...

Legambiente : domenica 2 febbraio al via Giornata mondiale Zone Umide : Roma – “Life thrives in wetlands – Wetland biodiversity matters – La vita prospera nelle Zone Umide”. Questo lo slogan della campagna globale 2020 lanciata in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre domenica 2 febbraio. Un appuntamento cui Legambiente contribuisce con oltre una trentina di iniziative, tra visite guidate, attivita’ di birdwatching e convegni, che da Nord a Sud, animeranno ...

Papa Francesco lancia la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali : Il Papa lancia il suo appello per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali del prossimo 24 maggio. Verità per sconfiggere le falsificazioni La battaglia ad un’informazione superficiale oggi trova un nuovo alleato, Francesco. Il santo padre ha voluto lanciare un monito per sconfiggere quello che è un problema di questi anni, ovvero il circuito di […] L'articolo Papa Francesco lancia la Giornata Mondiale delle Comunicazioni ...

Oggi è la Giornata mondiale degli abbracci - ecco perché fanno bene : La giornata mondiale degli abbracci si festeggia Oggi 21 gennaio. Nata negli anni '80 negli Stati Uniti e ora esportata in vari Paesi del mondo, alla base della trovava è che non c'è nulla di meglio di un caloroso abbraccio per rincuorare le persone che ci stanno accanto e per questo l'invito e a lasciarsi andare e coccolarsi di più.Continua a leggere

Abbracciate Chi Amate - Fa Bene alla Salute : Buona Giornata mondiale degli Abbracci : Il 21 gennaio è la Giornata Mondiale degli Abbracci. Un gesto semplice, ma che porta grande Benefici sia al corpo che allo spirito. Fondata negli anni ottanta da un sacerdote del Michigan, Kevin Zaborney, questa Giornata serve a trovare un antidoto contro la tristezza che può sopraggiungere in questo periodo, quando Natale è passato e San Valentino deve ancora arrivare. Studi scientifici hanno provato che gli Abbracci rilasciano ossitocina, il ...

Giornata mondiale della neve 20 gennaio - cosa fare se non sai sciare : «Coooool bianco tuo candor, neve, sai dar la gioia ad ogni cuooooor». Ok, il periodo di Natale è finito, ma non quello della neve, tanto che il 20 gennaio si celebra la Giornata mondiale della neve in pompa magna richiamando in alta quota i suoi adepti. Per una sciata collettiva al grido di «questa pista nera è troppo facile», ovviamente. O magari per permettere ai possessori di snowboard griffati di scattare ...

Giornata della pizza - Coldiretti : il business mondiale ha superato i 100 miliardi nel 2019 : Il fatturato della pizza nel mondo ha superato nel 2019 i 100 miliardi di euro confermandosi un tesoro del Made in Italy e un simbolo del successo della dieta mediterranea nel mondo. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale della pizza. Rotonda, quadrata, con o senza “cornicione”, a tranci, sottile, spessa, croccante o soffice, con mozzarella e pomodoro o con fiori di zucca e alici, oppure con verdure ...

Giornata mondiale della Pizza : Napoli celebra il patrono dei pizzaioli : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il 17 gennaio si celebra Sant’Antonio Abate, protettore dei fornai e dei Pizzaioli la Giornata mondiale della Pizza, uno dei piatti simbolo della gastronomia italiana, sintesi della Dieta Mediterranea, marchio comunitario STG (specialità tradizionale garantita) e anche patrimonio dell’Unesco con l’arte dei Pizzaiuoli napoletani tra i patrimoni immateriali dell’umanità. Una tradizione delle ...