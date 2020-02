Giornata mondiale contro il cancro, cosa ci insegnano le vittorie (e le sconfitte) dei malati nelle serie tv (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 4 febbraio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, promossa dall'Organizzazione mondiale della Sanità per stimolare la presa di coscienza e la prevenzione di un male senz'altro più curabile che in passato, ma ancora fortemente temibile nelle sue tante, drammatiche manifestazioni. Com'è naturale, parlare di cancro significa anche e soprattutto soffermarsi sulle dolorose implicazioni umane di diagnosi e trattamenti medici invasivi e dagli esiti imprevedibili. Le serie tv, in un'epoca d'oro dello storytelling, sono più che mai attente alla dimensione emozionale dell'esperienza umana del cancro, e provano a suscitare riflessioni ed empatia verso uomini e donne investiti dal male e protagonisti delle reazioni più disparate. Che siano riusciti a spuntarla o ne siano stati sopraffatti, nella Giornata mondiale contro il cancro vogliamo ricordare questi ... optimaitalia

repubblica : Oggi è la Giornata mondiale contro il cancro #worldcancerday2020 - vaticannews_it : Guarda il servizio sulla Messa celebrata da #PapaFrancesco per la Giornata Mondiale della #VitaConsacrata - LaStampa : Giornata mondiale contro il cancro: aumento della sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi -