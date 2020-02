Gioia di madre: "Ho salutato Luca da un finestrino" (Di martedì 4 febbraio 2020) Stefano Vladovich Roma Mascherina sul volto, non lo ha riconosciuto. È scoppiata a piangere Alessandra Genco, la mamma di Lorenzo Di Bernardino, lo studente pescarese di 22 anni rientrato in Italia ieri mattina da Wuhan assieme agli altri 55 italiani in Cina. Con il marito Giulio al fianco, ha aspettato l'arrivo del figlio per riabbracciarlo, ma non è stato possibile. Lui, dall'Università di Trento dove studia Giurisprudenza internazionale, si era trasferito a Whuan secondo un programma di scambio fra atenei. Appena sbarcato a Pratica di Mare ha inviato ai suoi un sms: «Atterrati». Poi l'attesa, all'interno della cittadella militare della Cecchignola, all'Eur. «Non lo potremo abbracciare ma siamo qui per dargli una valigia con degli indumenti di ricambio». Papà Lorenzo spiega ai cronisti che «il colonnello ci ha detto che non potremo entrare per vederlo, lo saluteremo ... ilgiornale

Una_Gioia_Mai : Le cose peggiori di questo reality: - Pago e Serena - Adriana Volpe in versione madre Teresa di Calcutta #GFVIP - ACrownedCaptain : Ora voi potete mangiare quello che vi pare: mi intristisce, ma d’altra parte a un vegetariano io, che non mangio ca… - GreenVanilLaura : @Al3xI98O @Defcon1979 Lo so benissimo che io non ho esperito la gioia e le responsabilità di essere madre. Ma non s… -