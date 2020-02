GF Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: “Pericolosa, ti fingi amica delle donne” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'eliminata Rita Rusic torna nella casa per saldare i suoi conti in sospeso con la produttrice televisiva Adriana Volpe. L'accusa nei suoi confronti è quella di aver pianificato un complotto per farla uscire dal reality: "Sei pericolosa". Adriana Volpe smentisce: "Mai parlato di nomination prima di farle..." Rita Rusic rincara la dose e ribadisce quanto detto da Barbara D'Urso: "Ha perso il lavoro, per lei il GF è importantissimo". Lei replica: "Rosichi perché sei uscita". tv.fanpage

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - infoitcultura : “Non lavora più e…”. Rita Rusic affonda Adriana Volpe. Dopo il Grande Fratello Vip, la ex di Cecchi Gori decide di… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Rita Rusic eliminata venerdì 31 gennaio (video) -