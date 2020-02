Gf Vip: i voti della nona puntata, tra scontri titanici e amori tormentati (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche in occasione della nona puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality verranno misurati nella rubrica di The Social Post del Grande Righello: ecco chi ha meritato la sufficienza e chi no. I sufficienti della nona puntata del Grande Fratello ADRIANA VOLPE 6.5 Tanto per cambiare, quando si parla di Adriana si parla di Rita Rusic, eliminata dal televoto dell’ottava puntata. La Rusic incalza subito con un’accusa alla Volpe: “Ti fingi amica delle donne, hai un fine, quello di non essere attaccabile, di andare avanti e di eliminare le altre”. La Volpe ribatte difendendosi. Appena Signorini apre il collegamento con la casa, Adriana chiarisce di avere la coscienza pulita e passa la patata bollente ad Antonella Elia. Sufficienza comunque raggiunta, ma sarebbe interessante conoscere meglio Adriana al di là della rivalità con l’ormai ex coinquilina Rita Rusic. Apprezzata ... thesocialpost

Ssaaraaa__ : Non ha assolutamente senso non far uscire il vip che riceve meno voti,è palese che noi da casa non vogliamo che rim… - TrashJudger : RT @brontolodesign: #GFvip Patrick ancora a zero voti,vuoi vedere che pure i 'vip' hanno un cervello e hanno capito quanto è forte? - brontolodesign : #GFvip Patrick ancora a zero voti,vuoi vedere che pure i 'vip' hanno un cervello e hanno capito quanto è forte? -