GF Vip, dopo la rivelazione bomba Antonio Zequila spiazza tutti: “Abbiamo peccato e goduto” (Di martedì 4 febbraio 2020) GF Vip, è stata una puntata piena di sorprese l’ultima andata in onda. Non solo alla fine non c’è stata alcuna eliminazione ma, tanto per riassumere i punti salienti della diretta, Antonella Elia ha scoperto che il fidanzato è stato paparazzato con una sua ex che si è poi scoperto essere la sorella di Asia Argento, Pago e Serena Enardu hanno visto le reazioni dei loro coinquilini nel momento in cui si sono lasciati andare, Adriana Volpe ha avuto un duro faccia a faccia con Rita Rusic, ultima inquilina ad aver lasciato il reality per volere del pubblico. E poi c’è stato un ritiro: Carlotta Maggiorana ha lasciato il gioco. Era nell’aria da giorni: la ex Miss Italia non sta bene nella Casa, ha spiegato ad Alfonso Signorini in diretta, e ha anche avuto degli attacchi di panico. Dunque la decisione di abbandonare per sempre il reality di Canale 5. (Continua dopo la foto) Un altro momento ... caffeinamagazine

