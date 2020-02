Gazzetta: Demme pedina importante, ma non ha velleità di assomigliare a Maradona (Di martedì 4 febbraio 2020) Ha sorpreso tutti Diego Demme ieri scendendo in campo nonostante le precarie condizioni di salute che lo avevano costretto alla panchina. Ma ancora di più ha sorpreso il suo gol che di fatto ha risollevato le sorti dell’incontro per il Napoli. Le statistiche lo accomunano a Maradona, ma Demme non ha queste velleità scrive la Gazzetta dello Sport “Demme non ha la velleità di assomigliare a Maradona, ma in questo Napoli potrà essere molto importante. Gattuso l’ha voluto proprio per dare un maggiore equilibrio al centrocampo, il settore dove la squadra non riusciva a ritrovarsi senza la presenza di un metodista. Ieri, ha iniziato dalla panchina, fermato da un attacco influenzale. Sicuramente, avrebbe giocato dall’inizio senza questo contrattempo, perché Gattuso ha individuato in lui il titolare. L’allenatore ha dovuto schierare Lobotka, ma dopo il quarto ... ilnapolista

