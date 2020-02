Francia, Marcus Thuram rivela: “Il terrore di mio padre era Ronaldo” (Di martedì 4 febbraio 2020) In una lunga intervista concessa in patria, il giovane attaccante francese ha parlato di quando suo padre Lilian affrontava il brasiliano dell'Inter: "Ronaldo era un incubo per lui, mentre per me era un idolo e all'inizio della mia carriera adoravo giocare come faceva il Fenomeno. Ora però sono cambiato e il dribbling non mi dà più lo stesso piacere di prima". fanpage

sportli26181512 : #Inter #Juventus Francia, Marcus Thuram rivela: “Il terrore di mio padre era Ronaldo”: In una lunga intervista conc… -