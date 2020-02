Francia, Gb,Germania:"Lasciate la Cina"

, Gb einvitano i propri connazionali a lasciare laa seguito dell'epidemia del coronavirus. Le autorità tedesche spiegano l'invito non solo per il virus, ma anche per le "crescenti restrizioni" nella normale mobilità che potrebbero rendere poi impossibile partire. Il ministero degli Esteri tedesco inoltre spiega che "le enormi richieste" nei confronti del sistema sanitario cinese "possono portare a restrizioni nell'assistenza medica".(Di martedì 4 febbraio 2020)