Francesca Schiavone e gli altri sportivi che hanno lottato contro la malattia (Di martedì 4 febbraio 2020) 1) IL ROLAND GARROS 2) LA PRIMA3) HA SMESSO QUANDO HA VOLUTO LEI4) POCHI PELI SULLA LINGUA5) I POCHI FRONZOLI6) IL ROVESCIO A UNA MANO 7) LA CARRIERA8) NUMERO 4 9) FED CUP10) IL FUTURO«Ho vissuto la malattia sulla mia pelle. Ci sono giorni in cui ti senti a terra, stramazzata. Ma poi la forza la trovi. E ricominci». Francesca Schiavone lo ha raccontato al convegno milanese «Stare insieme fa bene» organizzato da Casa Amica che, da 35 anni, accoglienza e solidarietà per i malati che si spostano per curarsi. Il racconto di Francesca Schiavone, 40 anni a giugno, campionessa del Roland Garros 2010, è in prima persona: ha rivelato di avere combattuto il linfoma di Hodgkin con un video lo scorso dicembre. Ora spiega del suo percorso in parallelo con la madre. «Ho avuto la fortuna/sfortuna che si ammalasse mamma prima di me. Papà naturalmente è impazzito: la moglie, poi la figlia… Ma a me ... vanityfair

