Fortnite: annunciata la Celebration Cup su PS4, in palio varie skin ed un milione di dollari (Di martedì 4 febbraio 2020) Sony ed Epic Games hanno annunciato la Fortnite Celebration Cup, ovvero uno speciale torneo su PS4 che permetterà ai giocatori di vincere alcune skin e cosa più importante un milione di dollari.L'evento sarà disponibile il 15 e 16 febbraio, nel primo giorno i giocatori potranno concorrere per aggiudicarsi le skin ed altri premi. Di seguito i premi in palio e i requisiti per ottenerli: Il 16 febbraio si potrà invece competere per il milione di dollari, i giocatori interessati dovranno seguire alcune regole, sarà necessario possedere un account almeno di livello 15 e dotato dell'autenticazione a due passaggi.Leggi altro... eurogamer

