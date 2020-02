Fondimpresa, nuovo avviso da 5 milioni di euro: incentivi per inoccupati e lavoratori in Cig (Di martedì 4 febbraio 2020) Non solo formazione continua per i dipendenti, ma anche interventi sperimentali di formazione destinati agli inoccupati e lavoratori in cassa integrazione. E’ l’obiettivo del nuovo avviso 3/2019 di Fondimpresa, il fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 5 milioni, da destinare al sistema delle Politiche Attive del Lavoro per la realizzazione di Piani formativi finalizzati all’acquisizione di abilita’ e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilita’ dei lavoratori. Ogni piano formativo deve essere riconducibile esclusivamente ad uno dei seguenti ambiti di intervento: Formazione orientativa e/o volta alla qualificazione/riqualificazione dei lavoratori e/o all’aggiornamento delle competenze, finalizzata al reimpiego o a un ... ildenaro

