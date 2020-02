Foibe: Nisini (Lega), 'sinistra chieda scusa a chi ha pagato per follia comunista' (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "È assolutamente scandaloso il comportamento del presidente Marilotti che, senza coinvolgere le massime autorità del Senato e i membri della commissione Biblioteca, concede all'Anpi l'uso di sale istituzionali dando luogo ad una mistificazione della vicenda storica, un'assenza di contraddittorio vergognosa". Lo afferma la senatrice della Lega Tiziana Nisini, componente della commissione Biblioteche. "Rispetto per gli esuli, per le famiglie dilaniate, per i tanti italiani dimenticati. Altro che storiografia: la sinistra -conclude l'esponente del Carroccio- la smetta di riscrivere la storia, e chieda scusa quando umilia chi ha pagato con la vita la follia comunista". notizie

