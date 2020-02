Fiorentina, Commisso rincara la dose: «Contento di quello che ho fatto dopo la Juve» (Di martedì 4 febbraio 2020) Nessuna marcia indietro dopo le polemiche post Juventus-Fiorentina. Rocco Commisso, numero 1 dei Viola, rincara la dose: «Contentissimo di quello che ho detto e ho fatto – ha detto stamattina il presidente dei gigliati -. Se arriverà, pagherò la multa. Firenze e la Fiorentina devono essere rispettate. Nedved? Non ha avuto il coraggio di darmi la mano. Cosa siamo noi, niente?». Commisso ha anche svelato cosa ha visto negli spogliatoi della Viola subito dopo il fischio fnale: «C’erano giocatori che piangevano di rabbia per quello che ci hanno fatto». Foto di copertina Ansa Leggi anche: Cr9 dal dischetto e De Ligt: la Juve non brilla ma batte una buona Fiorentina (3-0)Panchina d’Oro: trionfa Gasperini. Miha e Allegri sul podioGiostra del gol a Genova: Demme lancia il Napoli e condanna la Samp (2-4)Zeman sul calcio femminile: «Di solito in Italia le donne stanno in ... open.online

