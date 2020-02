Fiorello su Sanremo: “Si entra Papa, si esce Papete” (Di martedì 4 febbraio 2020) Questo articolo Fiorello su Sanremo: “Si entra Papa, si esce Papete” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fiorello su Sanremo: “Si entra Papa, si esce Papete” Dissacrante Fiorello su Sanremo chiude il suo show iniziale con: “A Sanremo si entra Papa e si esce Papete”. Il comico ha voluto mettere in bilico proprio Amadeus per scherzare e fare ironia, sottolineando: “Io non credo che ti renda conto di quanto rischio stai attraversando … youmovies

chetempochefa : - Fabio “Chi vince Sanremo?” - Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra!” - Fabio : “Questa battuta è ci… - Fiorello : E finalmente l’ho svegliato! @SanremoRai #sanremo #Amadeus - _the_jackal : Sanremo inizia con Fiorello vestito da Don Matteo. C'è il potenziale giusto per avere 1 miliardo di spettatori. #Sanremo2020 -