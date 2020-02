Fiorello apre Sanremo 2020 e confessa: “Il Festival è a rischio!” (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, Fiorello fa una confessione in apertura: “Il Festival è a rischio di ascolti” È toccato a Fiorello aprire la prima serata di Sanremo 2020. Lo showman siciliano, conduttore ‘fantasma’ di questa settantesima edizione del Festival al fianco di Amadeus, ha rotto il ghiaccio scaldando la platea, prima di lasciare spazio alla gara dei Campioni e delle Nuove Proposte. Fiorello è entrato dalla platea con una tunica, quella di Don Matteo e ha dichiarato che Sanremo è a rischio: “Questo è un Festival a rischio 15% di share. Si doveva fare qualcosa di grosso”. Il comico e speaker radiofonico si è scusato anche con il Papa, in apertura della prima serata del Festival di Sanremo 2020, sostenendo di non voler essere blasfemo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus è stato preso in giro prima di essere annunciato da Fiorello sul palco. Le ... lanostratv

