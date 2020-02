FIFA al lavoro: una Superlega africana per club (Di martedì 4 febbraio 2020) Una Superlega africana con partecipanti fissi per rilanciare il calcio africano e «proiettarlo in cima al mondo». E’ questo l’obiettivo della FIFA, evidenziato dalle parole del presidente Gianni Infantino, che ha parlato durante un seminario a Rabat sullo sviluppo del calcio nel continente africano. Come riporta “Reuters”, Infantino ha inoltre proposto che l’Africa Cup of … L'articolo FIFA al lavoro: una Superlega africana per club calcioefinanza

