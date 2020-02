Fiat Panda e 500 - Al volante delle Hybrid - VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Le Fiat Panda e 500 sono ora disponibili con una nuova motorizzazione mild Hybrid: in questo VIDEO vi raccontiamo come sono fatte e come vanno. Lintervento sul motore è sostanziale: le due vetture adottano per la prima volta il Firefly mille a tre cilindri, che riceve anche uno starter-generatore a 12 V da 3,5 kW (quasi 5 CV), alimentato da una batteria agli ioni di litio da 11 Ah sistemata sotto il sedile di guida. Si parte con le Launch Edition. Secondo i tecnici, il recupero dell'energia è orientato allabbassamento dei consumi e darà il suo contributo alla riduzione alle emissioni di anidride carbonica imposta per legge entro fine anno. Per entrambi i modelli è prevista una Launch Edition particolarmente ricca di accessori (e con l'esclusiva tinta verde salvia) che a conti fatti comporta un aumento di 500 euro rispetto alle versioni standard. Il vantaggio di questo aggiornamento, che ... quattroruote

