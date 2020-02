Festival di Sanremo: inizia il conto alla rovescia (Di martedì 4 febbraio 2020) Mancano poche ore alla tanto e attesa kermesse musicale che, ogni anno, tiene compagnia milioni di spettatori. Stiamo parlando di Sanremo, il noto Festival che, come sempre, riserva delle sorprese. Dal palco dell'Ariston, il padrone di casa, Amadeus si appresterà ad accogliere la settantesima edizione nel segno delle novità e delle polemiche. D'altronde, non c'è Festival di Sanremo senza polemica. Cambia l'anno, ma la musica rimane sempre la stessa. Non è riferita alla musica che noi (...) - Musica e Spettacoli / Sanremo feedproxy.google

tvsorrisi : ???????????????? ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PAPAPAPPAPAPARA ?? ??PA RA RAAAAAAAA ?? ??… - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… - Tg1Raiofficial : Vigilia di @SanremoRai ed é già @Fiorello show. A #Sanremo é tutto pronto per il via domani sera del 70esimo… -