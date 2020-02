Festival di sanremo 2020, Rula Jebrael sul palco dell’Ariston: “Mia madre si è suicidata dopo un’infanzia di violenze” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Non voglio mica laaa Ruu-la”. sanremo è sanremo. Si scherza. È stato il tormentone dell’inverno attorno al Festival edizione 2020. Ma alla fine Rula Jebrael, 46 anni, da Haifa (Israele), cittadinanza israeliana e italiana, sul palco dell’Ariston ci va. Si dice, per 25mila euro di cachet (metà del compenso al Nobel Nadia Murat), con un monologo contro la violenza sulle donne. Giornalista, poliglotta, figlia di un imam sufi, a sua volta con origini nigeriane e arabo palestinesi, orfana di madre palestinese a 5 anni, Rula Jebrael giunge in Italia per la prima volta nel 1993 dopo tredici anni di collegio. “Mia mamma si è tolta la vita dopo un’infanzia di violenze tra i 13 e i 18 anni – ha detto in un’intervista a Vanity Fair -, nessuno le aveva creduto per salvare ‘l’onore’ della famiglia”. La borsa di studio all’Università di Bologna le porta un diploma in fisioterapia. ... ilfattoquotidiano

