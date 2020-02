Festival di Sanremo 2020, Rita Pavone e la “fuga” in Svizzera: lì ha residenza, cittadinanza e anche la sede della sua società (Di martedì 4 febbraio 2020) Torinese di nascita, Svizzera per scelta, ma “profondamente italiana”. Rita Pavone torna a Sanremo, in gara, 48 anni dopo l’ultima volta con un brano scritto dal figlio, Giorgio Merk, intitolato “Niente (Resilienza 74)”. L’ex Giamburrasca è stata al centro di alcune polemiche di carattere politico, perché considerata vicino a Salvini e ai sovranisti. “Guardo le cose, non il partito cui appartiene chi le dice”, ha assicurato lei, che vive in Svizzzera e ha la cittadinanza elvetica. “Come Mina, De Benedetti o Tina Turner. Ho il doppio passaporto ma le mie radici sono in Italia. Mi preoccupo del mio Paese anche se non ci vivo. Se questo è essere sovranisti…”, ha raccontato al Corriere, che le ha fatto i conti in tasca. La cantante vive lì da ormai 52 anni, da quando si è sposata con Teddy Reno. “Questa terra mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di donna; ... ilfattoquotidiano

