Festival di Sanremo 2020, la diretta della prima serata: Tiziano Ferro stona e scoppia a piangere: “Che palle, ho rovinato tutto” – FOTO e VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Pronti, partenza, via. La sigla dell’Eurovisione è il chiaro segnale che il Festival di Sanremo 2020 sta iniziando. Non è Amadeus, ma Fiorello a dare il via alle danze. Lo showman entra dalla platea, accolto da un’ovazione del pubblico, vestito da sacerdote. “Non vorrei essere blasfemo. Questo è l’abito originale di don Matteo. Uno dei pochi Matteo che funziona in Italia. Solo questo fa il 35%”. Una signora prova a placcarlo, ma lui la gela simpaticamente: “Devo lavorare”. In prima fila ci sono Malgioglio (“Pure tu ci sei?”). Fiore vuole portare la pace. “Questo è il Festival delle polemiche. Scambiatevi un segno di pace. Questo 2020 è cominciato con il virus, la terza guerra mondiale, l’Australia che brucia e Sanremo. Quattro disgrazie. Questo è un Festival a rischio 15%. Amadeus si è messo contro ... ilfattoquotidiano

