Ferro | il teaser del documentario di Amazon su Tiziano Ferro

La vita e la carriera di Tiziano Ferro saranno al centro del documentario Ferro, di cui Amazon ha diffuso il primo teaser. Ferro, di cui è stato diffuso il primo teaser, è il documentario dedicato al cantante Tiziano Ferro in arrivo in estate su Amazon Prime Video. Nel video si sente la star della musica italiana, mostrata mentre prega in chiesa, dichiarare: "A pensarci bene non sarei dovuto arrivare nemmeno ai trenta anni. Sembra sempre di camminare al buio completo. Certe guerre te le porti dietro. A volte ci convivi, a volte riesci a farci pace. Quelli come me hanno l'aspettativa di vita bassa. Quaranta è più di quello che avrei mai sperato, ora è tutto in discesa e la vita è ...

