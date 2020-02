Ferrari - Annunciati due nuovi modelli per il 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Nei prossimi mesi, la Ferrari presenterà due nuovi modelli: i debutti andranno a rafforzare la strategia di continua espansione della gamma che nel 2019 ha spinto per la prima volta i volumi di vendita sopra la soglia delle 10 mila unità.L'offensiva di prodotto. I nuovi modelli, di cui non stati forniti dettagli (tra le papabili ci sono la V6 ibrida e la versione estrema della 812, ma non sono da escludere le varianti scoperte di Roma e SF90), andranno ad aggiungersi ai cinque presentati l'anno scorso: F8 Tributo, SF90 Stradale, 812 GTS, Roma e F8 Spider. Se le prime consegne della F8 Tributo sono state effettuate già lanno scorso, le altre vetture dovranno attendere tra il secondo e il quarto trimestre dell'anno (lultima sarà la Roma). Per le novità del 2020, invece, i clienti dovranno aspettare fino al 2021, quando la gamma verrà ulteriormente ampliata a 15 modelli secondo il ... quattroruote

