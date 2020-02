Fdi: Meloni da oggi a Washington, ‘prima nostra Patria è prima economia reale’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, sarà da oggi a venerdì prossimo a Washington per partecipare alla National prayer breakfast, dove è atteso anche l’intervento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ieri sera intanto Meloni è intervenuta a Roma all’incontro internazionale dei Conservatori in corso nella capitale. “Quando Trump dice ‘America first’ o noi diciamo ‘prima gli italiani’, c’è sicuramente anche un aspetto di difesa dell’interesse economico nazionale rispetto agli altri Stati, ma a mio avviso per noi Conservatori -ha sottolineato la leader di Fdi nel suo intervento- il riferimento dovrebbe essere soprattutto alla grande finanza e ai grandi poteri economici che stanno imponendo la loro volontà agli Stati nazionali. Il messaggio ‘prima la nostra ... calcioweb.eu

