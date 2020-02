Far cadere il governo sulla prescrizione sarebbe cosa buona e giusta (Di martedì 4 febbraio 2020) (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La prescrizione del Movimento 5 stelle in vigore dal primo gennaio è un obbrobrio giuridico, che va oltre il dettato costituzionale. Per una quantità di ragioni già molto discusse: su tutte, perché in fondo vuole correggere demagogicamente un falso problema (secondo alcuni dati, una quota fra il 60 e il 75% delle prescrizioni avviene ancora in fase di indagine: i tempi processuali non c’entrano nulla) e perché invece di accorciare i procedimenti li allungherebbe a dismisura, in una sorta di ergastolo processuale. E, com’è noto, è l’art. 111 della Costituzione a spiegare che il processo debba avere una “ragionevole durata”. Senza contare, nell’ordine che già in precedenza i tempi venivano sospesi in ogni occasione di richiesta di rinvio da parte degli avvocati difensori di un imputato; che i reati più odiosi hanno tempi molto lunghi di ... wired

