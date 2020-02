“Facciamo l’amore per salvare l’umanità”: condannato lo stalker della Ferilli (Di martedì 4 febbraio 2020) Una sentenza che è la fine di un incubo dai tratti fantascientifici. Sabrina Ferilli si è liberata del suo stalker, che le ha progressivamente reso più difficile la vita quotidiana negli ultimi dieci anni. Un incubo lungo 10 anni Nel 2009 un uomo di nome Carlo Neri, all’epoca 59enne, ha iniziato a palesarsi nei pressi della residenza dell’attrice romana per dichiararle il suo amore. Inizialmente si comportava con fare quasi goliardico: l’uomo le mandava lettere, si presentava con mazzi di fiori e le cantava canzoni. Ha poi cercato un contatto più diretto, dicendo alla Ferilli di essere un suo grandissimo ammiratore e di avere scritto dei copioni cinematografici apposta per lei. L’assurdo siparietto si ripeteva con regolarità, tanto che l’attrice ha iniziato ad avere paura notando una certa ossessività nei comportamenti dell’uomo. Addirittura una volta, quando era quasi ... thesocialpost

silvia_astolfi : 'Zia (tosse) domani andiamo al cinese (tosse). Come atto politico per sostenerli (starnuto con moccio)' . 'Amore, f… - HrleyQuinn1 : RT @GadielCrazy: Sorridiamo e facciamo l’amore senza tempo - Tess_blue815 : RT @Futura_Noire: Portami lontano dalle mie abitudini dove il tempo non esiste e anche l'amore è facile. Manda via dal cuore la mia solitud… -