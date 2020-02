FA Cup, lo Shrewsbury accusa: “Per colpa del Liverpool abbiamo perso circa 500mila sterline” (Di martedì 4 febbraio 2020) Alla vigilia del 'replay' di FA Cup, il tecnico dello Shrewsbury ha criticato la scelta di Klopp di schierare l'Under 23 dei Reds: "Usciremo da questa gara con 150mila sterline. Ma se avessimo giocato contro la prima squadra del Liverpool potevano essere 500mila, più altre 72mila dalle televisioni. E' una grossa differenza per un club come il nostro in cui ogni penny fa la differenza". fanpage

