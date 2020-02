FA Cup, il ‘baby’ Liverpool vince con lo Shrewsbury e vola agli ottavi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grazie ad un autogol di Ro-Shaun Williams, difensore 21enne dello Shrewsbury, la formazione Under 23 dei Reds è riuscita a conquistare il passaggio del turno e a stabilire un piccolo grande record: quella schierata ad Anfield Road è stata la più giovane nella storia del club ad essere scesa in campo in una competizione così importante, con un'età media di 19 anni e 102 giorni. Negli ottavi di finale di FA Cup il Liverpool affronterà il Chelsea di Lampard. fanpage

