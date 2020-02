F1, la Ferrari e gli attacchi della Red Bull. Mattia Binotto: “Si voleva fare polemica: abbiamo capito come gestirci” (Di martedì 4 febbraio 2020) La Ferrari è pronta per alzare il velo sulla monoposto che affronterà il Mondiale F1 2020, la Scuderia di Maranello presenterà la vettura il prossimo 11 febbraio a Reggio Emilia e punta a lottare per vincere quel titolo iridato che manca dall’ormai lontano 2007 con Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante si rimette in gioco dopo un 2019 deludente, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono chiamati a tirare fuori il massimo dalla nuova Rossa e hanno la missione complicata di sconfiggere la Mercedes che ha dominato l’era ibrida e che è ancora la scuderia da battere. Negli ultimi giorni sono arrivati degli attacchi da Helmut Marko, il leader della Red Bull ha dichiarato che presenterà ufficialmente ricorso se dovesse notare delle irregolarità sulla Ferrari: niente di nuovo sotto il sole visto che il team austriaco si era più volte lamentato nella passata stagione riguardo a delle ... oasport

