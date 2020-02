Emozioni e ricordi, l’Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis alla scuola media di Apollosa (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiApollosa (Bn) – “…Tutti gli uomini di coraggio e d’onore lavorano in silenzio per preparare un’Italia Libera”. Era il 3 ottobre del 1931 quando Lauro de Bosis lanciò volantini su Roma. ricordi, Emozioni, sentimenti di un’epoca che mercoledì 5 febbraio nel salone della scuola media di Apollosa, saranno ripercorsi e raccontati agli studenti che frequentano la scuola media di Apollosa, San Leucio del Sannio e Ceppaloni da Alessandro Cortese de Bosis già ambasciatore e reduce della seconda guerra mondiale. ricordi e momenti significativi del percorso di Liberazione che l’Ambasciatore ha di certo ancora vivi nella sua mente . “Emozioni – dichiara la dirigente scolastica Rosa Tangredi – che saranno trasmesse in maniera diretta ai nostri studenti che conoscono la storia passata dai libri o, dai racconti di qualche nonno. L’incontro con S. E. Cortese de Bosis ... anteprima24

