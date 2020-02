Emma e Amadeus abbandonano l’Ariston: non era mai successo a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un red carpet esclusivo: qualcosa di unico. Amdeus e Emma abbandonano l’Ariston e arrivano a piazza Colombo insieme. “Mai successo in 69 anni” “Non è mai successo in 69 anni, lo facciamo per la prima volta io e te” ha detto il conduttore rivolgendosi alla cantante salentina. Emma si è esibita a lungo sul palco di Sanremo, coinvolgendo tutti i presenti in un madley di tutti i suoi più grandi successi. L'articolo Emma e Amadeus abbandonano l’Ariston: non era mai successo a Sanremo proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

