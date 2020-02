Elettra Day: la giornata dedicata a Elettra Lamborghini oggi su Mtv (Di martedì 4 febbraio 2020) L'Elettra Day è arrivato: oggi su Mtv dalle 11:30 la giornata è interamente dedicata alla twerking queen Elettra Lamborghini! Alla vigilia del debutto sul palco di Sanremo, intense sessioni di twerking sono in arrivo su MTV: oggi si festeggia l'Elettra Day, dedicato a Elettra Lamborghini, talent del brand, che conquista il palinsesto per un giorno intero. oggi dalle 11.30 alle 22.50 MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) - il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia - fa il proprio personale "in bocca al lupo" alla sua twerking queen preferita, dedicando a lei la programmazione della giornata. L'inizio del sodalizio di successo tra Elettra Lamborghini e MTV, che l'ha resa uno uno dei volti più ... movieplayer

