El Pais: Ancelotti aveva chiamato Mendy per convincerlo a venire a Napoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Una novità sul mercato del Napoli della scorsa estate arriva dall’edizione odierna de El Pais. Secondo il quotidiano spagnolo infatti nella trattativa, non andata poi a buon fine, con il Lione per il terzino sinistro Ferland Mendy, Ancelotti ci avrebbe messo lo zampino L’italiano ha chiamato il giocatore per convincerlo a dimenticare i flirt con il Barça, l’Atlético, il Real Madrid e la Juventus e andare con lui a Napoli. L'articolo El Pais: Ancelotti aveva chiamato Mendy per convincerlo a venire a Napoli ilNapolista. ilnapolista

