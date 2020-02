Ekdal: “Nel calcio tanti gay hanno paura di dichiararsi, solo otto giocatori ce l’hanno fatta” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quello dell’omofobia nello sport e nel calcio è un argomento spinoso e spesso evitato per via dei pregiudizi ancora esistenti. Proprio per questo non se ne parla e non sono tanti gli atleti che hanno dichiarato pubblicamente la loro omosessualità. Il centrocampista della Sampdoria e della Nazionale svedese, Albin Ekdal, nell’ambito dell’incontro ‘Sport vs Omofobia, una partita da vincere’ organizzato al Parlamento Europeo, ha voluto mandare un importante messaggio attraverso un video: “Come giocatore professionista penso che sia essenziale contribuire a sensibilizzare il pubblico europeo su questo argomento. In un mondo ideale nessuno dovrebbe sentirsi a disagio nel dichiararsi omosessuale e questo vale tanto nella vita quanto per il calcio, ma la realtà è purtroppo molto diversa. Nel nostro sport solo otto giocatori si sono ufficialmente dichiarati omosessuali, molti altri ... calcioweb.eu

