Ecco i pannelli anti-solari, che producono energia di notte (Di martedì 4 febbraio 2020) (foto: Costfoto/Barcroft Media/Getty Images) E se i pannelli solari potessero generare elettricità anche di notte, senza avere quindi bisogno di luce? Sembrerebbe un paradosso. Ma un team di ricercatori della University of California di Davis è appena riuscito nell’impresa. Ha progettato, infatti, un prototipo di pannello anti-solare, ossia che funziona esattamente nel modo opposto a un pannello solare tradizionale, che si è dimostrato in grado di generare piccole quantità di energia durante le ore notturne. Lo studio è stato appena pubblicato sulle pagine di Acs Photonics. Il team di ricercatori, guidati da Jeremy Munday, del dipartimento di Ingegneria elettrica e informatica dell’università, ha messo a punto un prototipo di pannello anti-solare in grado di generare durante la notte ben 500 watt di energia per metro quadrato. Per rendersi conto, una quantità pari a circa un ... wired

