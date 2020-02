EBay, la Borsa di New York offre 30 miliardi di dollari per il sito di compravendite online (Di martedì 4 febbraio 2020) Trenta miliardi di dollari per avere EBay. Interncontinental Exchange – a cui fa capo New York Stock Exchange, cioè la Borsa della Grande Mela – è tornata a farsi avanti e presentato un’offerta di acquisto che potrebbe valutare il colosso delle vendite online 30 miliardi di dollari. L’indiscrezione mette le ali a EBay che a Wall Street arriva a guadagnare quasi il 10%. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Ice sarebbe interessato alle attività core di EBay, intravedendo la possibilità di usare la sua esperienza per i collegamenti fra acquirenti e venditori sulla piattaforma che vende di tutto, dai prodotti elettronici a quelli da collezione. Ice non sarebbe invece interessato alla divisione EBay Classified Group, di cui il big delle vendite online sta valutando la vendita. EBay ha infatti annunciato lo scorso anno una revisione strategica del proprio ... ilfattoquotidiano

