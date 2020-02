È stato contagiato il medico-eroe che aveva avvisato sul Coronavirus (e che la polizia cinese aveva zittito) (Di martedì 4 febbraio 2020) È stato contagiato il medico-eroe che aveva avvisato sul Coronavirus (e che la polizia cinese aveva zittito) È considerato un eroe adesso Li Wenliang, medico dell’ospedale centrale di Wuhan che aveva cercato di avvertire i colleghi medici sui rischi legati al Coronavirus e che è stato contagiato. Ma alla fine di dicembre, quando Li pubblicò un post in una chat tra colleghi per mettere in guardia sul nuovo virus che si stava diffondendo, le autorità lo hanno obbligato a tacere, con la polizia che lo ha accusato di raccontare notizie false. Li Wenliang ha raccontato la sua storia in un post pubblicato dal suo letto d’ospedale. “Ciao a tutti, sono Li Wenliang, oftalmologo al Wuhan Central Hospital”, comincia il suo post. Il medico, che ha confermato alla Cnn di aver saputo sabato di essere stato contagiato, ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva ... tpi

