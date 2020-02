Dreams: i giocatori in possesso della versione early access avranno accesso al gioco completo in anticipo (Di martedì 4 febbraio 2020) Dreams sarà ufficialmente disponibile dal 14 febbraio, tuttavia gli sviluppatori hanno comunicato che i possessori della versione early access potranno mettere le mani sul gioco completo qualche giorno prima degli altri utenti.Inoltre i ragazzi di Media Molecule hanno fornito qualche informazione circa la "campagna" principale che farà da sfondo al gioco, si tratta di una sorta di tutorial dettagliato dalla durata di qualche ora (2 o 3 sulla carta). Il tutto ruota attorno ad Art, un musicista jazz che caduto in depressione dovrà ricordare e ripercorrere i momenti felici della sua esistenza. Se siete curiosi qui sotto troverete il trailer dedicato. "Se lo sogni, puoi giocarlo! Esplora e gioca in un Sogniverso in continua espansione ricco di giochi, musica, disegni e tutto ciò che sta nel mezzo... e oltre. Scopri le incredibili creazioni dei giocatori di tutto il mondo e lanciati nella ... eurogamer

Eurogamer_it : Dreams: i giocatori in possesso della versione early access avranno accesso al gioco completo in anticipo -