Dramma del lavoro. Schiacciato dal muletto, Loriano muore sotto gli occhi del figlio (Di martedì 4 febbraio 2020) Schiacciato dal muletto che stava guidando. Così è morto il 60enne Loriano Martini. Un terribile incidente sul lavoro che riaccende i riflettori su un problema troppo spesso sottovalutato. Il Dramma si è consumato nella mattinata di ieri 3 febbraio, ma solo in tarda serata la notizia è stata diffuso, gettando nella tristezza il paese di Casola (in provincia di Lucca) dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Incredulità, dolore e rabbia per un incidente Drammatico quanto assurdo.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri infatti, primi a prestare soccorso insieme agli uomini del 118, il mezzo si sarebbe rovesciato mentre percorreva una strada in discesa a poche decine di metri dal capannone della ditta di ortofrutta e castagne che l’uomo gestiva, un’attività che aveva avviato anni fa rinunciato al lavoro di capostazione ad Aulla, in provincia di Lucca. Martini stava ... caffeinamagazine

