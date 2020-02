DOOM Eternal: un nuovo video ci mostra i primi 10 minuti di gameplay tratti dalla versione PC in 4K e 60fps (Di martedì 4 febbraio 2020) Il prossimo mese DOOM Eternal di id Software approderà finalmente su PC e console, e ultimamente abbiamo appreso qualche informazione in più sull'atteso nuovo capitolo della famosa saga.Il director Hugo Martin ha condiviso alcuni interessanti dettagli, come ad esempio quelli che riguardano l'assenza di microtransazioni. Sì, DOOM Eternal non avrà microtransazioni e gli oggetti cosmetici saranno sbloccati attraverso i punti esperienza.Manca ancora un po' di tempo prima del lancio del gioco, ma grazie a un nuovo video pubblicato da IGN, possiamo tornare ad ammirare l'infernale titolo.Leggi altro... eurogamer

