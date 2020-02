Disney lavora ad un prequel di Hanna Montana, Miley Cyrus accetterà un ritorno al passato? (Di martedì 4 febbraio 2020) I rumors delle ultime settimane hanno trovato conferma nelle parole di Billy Ray Cyrus, padre di Miley e attore dello show: Disney Channel sta pensando ad un prequel di Hanna Montana, il franchise televisivo che in soli cinque anni ha generato quattro stagioni, due film, svariati album e diversi tour sold-out. La serie tv americana trasmessa originariamente su Disney Channel dal 2006 al 2010 (in Italia anche su Italia1), che ha fatto decollare la carriera di Miley Cyrus, potrebbe essere il nuovo cavallo vincente su cui puntare per far crescere il catalogo della nuova piattaforma streaming Disney +, come avvenuto di recente con lo spinoff di High School Musical, la nuova serie High School Musical: The Musical: The Series. Di un prequel di Hanna Montana si parla in realtà già da diverso tempo e, come avvenne la scorsa estate, anche stavolta a confermare che qualcosa bolle in ... optimaitalia

