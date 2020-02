Disney+: in un giorno gli abbonati che Apple TV+ ottiene in due mesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Disney+ acquisisce in un giorno lo stesso numero di abbonati ottenuto da Apple TV+ in due mesi e nonostante un anno di prova gratuita per gli acquirenti di iPhone 11, 11 Pro e Pro Max.L’analista di Bernstein, Toni Sacconaghi, stima che meno di 10 milioni di clienti Apple abbiano accettato l’offerta di prova gratuita e lo definisce come “un tasso sorprendentemente basso“.Sacconaghi indica tre possibili motivazioni per lo scarso interesse verso il servizio di streaming video di Cupertino: 1) Apple non ha efficacemente promosso il servizio video alla sua vasta base di utenti; 2) Apple potrebbe ridimensionare deliberatamente le sue promozioni di Apple TV+ per mitigare l’impatto contabile negativo della sua rampa iniziale; 3) Apple TV+ non piace ai consumatori per gli scarsi contenuti.Guida: Apple TV Plus, come guardare gratis su iPhone, Amazon Fire, RokuDisney+ ... pantareinews

