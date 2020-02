Disastro dem. Vogliono proprio altri 4 anni di Trump (Di martedì 4 febbraio 2020) Un tracollo totale. Difficile fare peggio di così, anche a volerci mettere tutto l’impegno del mondo. È un giorno amaro per i democratici americani, costretti a fare i conti con la figuraccia mondiale delle primarie in Iowa, dove il sistema di conteggio dei voti si è rivelato talmente fallace da non riuscire a dare un risultato neanche dopo molte ore dalla chiusura dei seggi. Bruciano le prese in giro del presidente Donald Trump, che staserà userà il suo discorso sullo State of the Union per lanciare tra le stelle e le strisce il suo secondo mandato, gustando già l’archiviazione del processo di impeachment che si concluderà domani in Senato.“Il caucus dei democratici è un Disastro totale. Non funziona niente, proprio come quando hanno guidato il Paese”, ha commentato The Donald su Twitter, aggiungendo che ... huffingtonpost

