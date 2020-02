DIRETTA Olimpia Milano Alba Berlino risultato finale 96-102 streaming | Armani ko!

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 96-102 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : la rimonta questa volta non riesce - tedeschi corsari al Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento al prossimo LIVE. 22:38 Sanguinoso stop per I meneghini che cadono a cospetto dei tedeschi; ospiti che fin da subito hanno controllato il gioco tenendo i ritmi altissimi. Milano è stata brava a rientrare dal -13 di inizio ultimo quarto fino al -5, ma nel finale gli ospiti sono ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 79-90 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : doppia cifra di vantaggio ospite : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-90 Rodriguez ruba palla dalla rimessa sotto canestro ospite e deposita in solitaria il -8. Timeout Aito Garcia. 80-90 1/2 per il serbo. 5′ al termine. Micov attacca Nnoko in entrata e si guadagna due liberi per riportare lo svantaggio sotto la doppia cifra. Quinto fallo per Crawford che abbandona la contesa. 79-90 Rodriguez spinge in transizione e regala la doppia cifra a Crawford. 77-90 ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 73-75 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : ospiti avanti alle porte del quarto decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-77 alley-oop in backdoor per Nnoko, su assistenza di Siva. Il quarto si apre con l’errore in lunetta di Eriksson dopo un fallo tecnico fischiato alla panchina milanese sul finire di quarto. INIZIA L’ULTIMO quarto! Non va il tentativo di Nedovic sulla sirena e si chiude il terzo quarto. Berlino perde palla e Messina chiama timeout a 3″ dal termine del quarto. 73-75 Ancora ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 58-58 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : persiste l’equilibrio al Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 minuti e mezzo al temine, altro fallo di Nedovic e lunetta per Thiemann. 67-65 Libero aggiuntivo realizzato. 67-64 Canestro e fallo per Siva che batte facilmente Nedovic e dalla linea della carità può portare i suoi a -2. 67-62 2/2 per l’ex Avellino. Sykes mandato in lunetta da Siva. 65-62 Nedovic serve all’ultimo Tarczewski con un assist impensabile. 63-62 Eriksson punisce la difesa ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 45-45 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : parità all’intervallo al Forum : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:28 Brava l’Olimpia a reagire al tentativo di mini fuga degli ospiti; 23 punti per il coppia serba dei biancorossi (12 per Micov e 11 per Nedovic); tra le fila tedesche 8 punti per Eriksson e 7 a testa per Giffey, Mason e Siva. A tra poco per una ripresa che si preannuncia vibrante! L’Alba non va a bersaglio con l’ultimo tiro e si va così negli spogliatoi sul 45 pari. 45-45 ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 33-38 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : tentano l’allungo gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-43 Roll a bersaglio con la bomba dall’angolo! 37-43 Eriksson esce dai blocchi, si arresta da mezza distanza su un piede e sigla il nuovo +6. 37-41 Nedovic realizza i tiri liberi. Il fallo è giudicato antisportivo. Arbitri al tavolo per giudicare la gravità del contatto falloso di Giffey su Nedovic. 35-41 Eriksson segna il tiro libero. Fallo tecnico all’indirizzo di Rodriguez per ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 25-27 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : attacchi in gran spolvero nei primi 10' : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-30 Gudaitis corregge a rimbalzo d’attacco sull’errore di Nedovic. 31-30 Tripla anche per i tedeschi! Giffey esce dal blocco e spara senza pensarci due volte. Super inizio nel tiro pesante per gli uomini di Messina! 31-27 MICOV!! Terza tripla per il serbo e ottava dei neghino su dodici tentativi. 28-27 Nedovic penetra e scarica per la tripla dall’angolo di Sykes! INIZIA IL ...

LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : palla a due al Mediolanum Forum! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:44 I QUINTETTI TITOLARI: MILANO: Rodriguez-Roll-Micov-Scola-Tarczewski; Berlino: Siva-Eriksson-Mattisseck-Sikma-Nnoko. 20:39 Cinque minuti circa alla palla a due! Presentazione delle due formazioni in corso al Mediolanum Forum; arbitri della sfida saranno i croati Damir Javor e Josif Radojkovic e l’israeliano Seffi Shemmesh. 20:35 Uno dei giocatori da tenere d’occhio tra le fila ...

