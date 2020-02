Diletta Leotta, dove vive la bomba sexy del calcio | Casa di lusso [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) La popolarissima conduttrice TV Diletta Leotta, vive nel cuore di Milano in un superattico arredato in modo moderno e minimal dove dominano i colori chiari e i contrasti. Diletta Leotta, una Casa sui tetti Da qualche anno ormai il suo rifugio è nel pieno centro di Milano, la città che l’ha adottata professionalmente: un attico … L'articolo Diletta Leotta, dove vive la bomba sexy del calcio Casa di lusso FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - alaffranchi : Il resto della serata Giovani: Eugenio in via di Gioa vs Tecla; Fadi vs Leo Gassmann Tiziano Ferro: Nel blu dipinto… -