Dietro l’omicidio di Fabio Piscitelli ci sarebbe un credito da 50 milioni di euro (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono ancor in corso le indagini sulla morte di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolik e ucciso lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti con un colpo di pistola alle spalle. La pista legata allo spaccio di droga sembrava già tra le più convincenti, anche dopo le dichiarazioni rilasciate dalla vedova che accusava il boss Alessandro Capriotti, conosciuto come “Er Miliardero“. Ora sarebbe emerso che Dietro l’agguato a Diabolik possa esserci un credito di 50milioni di euro. Dietro l’omicidio di Fabio Piscitelli ci sarebbe un credito da 50 milioni di euro LEGGI ANCHE> I genitori di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli contro Report: «Servizio su nostro figlio approssimativo» Fabrizio Piscitelli insieme al socio Fabrizio Fabietti sarebbero stati al vertice di una organizzazione criminale vera e propria, una «società del crimine» come è ... giornalettismo

