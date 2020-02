Dialogo tra Montalbano e Galluzzo su Crimi ed il M5S (Di martedì 4 febbraio 2020) Eri timpa che non vidiva a Galluzza il su aginta scilta che per un piriodo eri stata alla Motorizzationa civili, ma il Questuri lo aviva rimannata a Vigati da Muntilbano. “Gallù, allura commo staie?”- Galluzza: “Dutturi, ura che sugno turnata, bine: a Montilusa commo dicia vossia mi rumpiva i cabasisa”. Muntilbano: “Bine ma talia che ura i cabasisa ti li rumpia ia”. G: “Meliora accà che in un offcia closa, cummissaria”. M: “Ti accapisca”. G: “Comma mai non mi havite ancura addimandata dei Cinque stiddra – Galluzza eri un siguace di Grilla e Casaliggia dalla prima ura; ndr. “. M: “Che havio da dirti: siti passata da DiMaia a Crimi… “. G: “Che havia da diri avversa a Crimi?”. M: “Nihilo, nun lo saccia: ma havi macari un nomina che stridia con i vuestra slogana, ‘Onesta, onestà!”. G: “Lia havia simpre tista per babbiari”. M: “Io babbio, ma vuia pirdita vuta”. G: “Ma chilla sugno le ... ilnapolista

