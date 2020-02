Dalla Spagna: il Napoli comincia a far paura come prossimo avversario del Barcellona (Di martedì 4 febbraio 2020) comincia a fare paura in Spagna, in vista della sfida Champions contro il Barcellona, il Napoli di Gattuso dopo la terza vittoria di fila,rifilata questa volta alla Sampdoria. La Champions è uno dei traguardi più importanti per la stagione dei blaugrana, motivo principale dell’avvicendamento che c’è stato, come riporta oggi La Vanguardia. È partito il conto alla rovescia per la prima sfida il 25 febbraio, quella in cui i ragazzi di Setién dovranno dare il loro meglio Vale la pena non segnare in rosso il ritorno (18 marzo al Camp Nou) perché l’FC Barcelona non ha ottenuto buoni risultati nelle partite che intende risolvere nel secondo turno. L'articolo Dalla Spagna: il Napoli comincia a far paura come prossimo avversario del Barcellona ilNapolista. ilnapolista

vaticannews_it : #28gennaio #emigrazione Storie di distacchi familiari forzati in #Ucraina, per ragioni socio-economiche, che hanno… - Antonietta_95 : RT @Corriere: Igor il russo, prima condanna dalla Spagna: 21 anni di carcere - infoitinterno : Droga dalla Spagna, arresti anche a Varese -