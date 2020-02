Daemon X Machina arriverà su PC la prossima settimana (Di martedì 4 febbraio 2020) I giocatori di PC amanti dei mecha saranno felici di sapere che lo sviluppatore Marvelous ha annunciato che Daemon X Machina, sparatutto in esclusiva per Switch, arriverà su Steam la prossima settimana, il 13 febbraio.Daemon X Machina mette i giocatori nei panni di mercenari impiegati dall'organizzazione Orbital. "Nei panni del membro più recente dei Reclaimer, dovrai comandare un'armatura robotica, chiamata Arsenal, e prendere parte a pericolosissime missioni ambientate in scenari di ogni tipo. Se riuscirai a completare gli obiettivi, otterrai dei preziosi crediti", leggiamo nella descrizione ufficiale.Avrete a disposizione tante armi diverse con cui polverizzare i nemici e potrete anche cambiarle per massimizzare la vostra potenza di fuoco. I mech sono completamente personalizzabili con nuove armi e potenziamenti.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #DaemonXMachina sta per sbarcare su PC. - gamescore_it : Daemon X Machina annunciato per PC - - infoitscienza : Daemon X Machina per PC Steam: data di lancio, trailer e immagini -